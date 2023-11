Il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Alessandro Coscarelli, ha ricevuto la nuova arrivata sottotenente Pamela Taurino, che ha prestato servizio in importanti contesti operativi in Lombardia. A Rimini assumerà l’incarico di comandante della Sezione riciclaggio del Gruppo tutela economia. Al neo ufficiale le congratulazioni per il nuovo grado e gli auguri di una brillante carriera.