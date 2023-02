Nuovo ufficio postale in piazza Malatesta

L’appello dei cittadini ‘dateci oggi la nostra posta quotidiana’ è stato finalmente recepito. I residenti di Verucchio capoluogo, riuniti da Giorgio Beccari, mesi fa avevano posto la questione dopo alcuni incontri e una assemblea al Teatro Pazzini. Da pochi giorni, infatti, l’ufficio postale di via dei Martiri è tornato all’orario pre-Covid: non più soltanto tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), bensì tutte le mattine dal lunedì al sabato. Un bel ritorno alla normalità per il capoluogo, che già deve fare i conti con l’assenza dello sportello bancario (e un bancomat che non di rado fa le bizze). Le novità relative al servizio di Poste Italiane però non si esauriscono con la riapertura giornaliera dell’ufficio.

In primavera, infatti, dovrebbe ‘sbocciare’ in Piazza Malatesta il nuovo ufficio postale, uno dei 3mila interessati dal progetto Polis in tutta Italia. "L’ufficio postale diventerà un hub per servizi fisici e digitali con l’introduzione di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24, una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi – assicura la sindaca Stefania Sabba, che ha presenziato a Roma alla presentazione del progetto Polis che ha ‘premiato’ il suo comune – È prevista infatti l’installazione di postazioni self-service per la fruizione di servizi di pubblica utilità, sportelli evoluti per l’erogazione di servizi al cittadino, locker per la fruizione h24 di servizi di corrispondenza e pacchi, ecommerce e altri servizi di pubblica utilità nonché vetrine digitali interattive per la comunicazione con i cittadini". I lavori nello stabile che diventerà il nuovo ufficio di Poste Italiane (in precedenza ospitava il ristorante La Barcaccia) sono iniziati proprio lunedì. Una volta a regime, il progetto prevede l’allestimento di "spazi esterni attrezzati per accogliere iniziative culturali, di salute e benessere" hanno spiegato i responsabili di Poste Italiane.

m. c.