Riccione, il nuovo viale Ceccarini è un’oasi

Riccione,13 giugno 2025 - Un’oasi a Riccione. E’ il nuovo Ceccarini, o per essere esatti, la prima parte di quello che diventerà il cuore di Riccione che guarda al futuro. Nel pomeriggio è stato svelato dalla sindaca Daniela Angelini, assieme all’assessore Christian Andruccioli e alla dirigente Tecla Mambelli, il primo tratto completato del progetto che cambierà l’immagine della città. Ad essere riqualificata negli ultimi mesi è stata la parte del viale compresa tra piazzale Roma, ovvero la zona affacciata sulla spiaggia, e viale Milano. Qui non c’erano pini da salvare, così i progettisti hanno pensato a un’oasi. L’hanno chiamata così, ed è facile capirne il motivo guadando le palme che riempiono le zone verdi in un dialogo continuo tra le essenze arboree e floreali, e la nuova pavimentazione che l’architetto Francesco Ceccarelli definisce un ‘tessuto’. In ottobre, quando il cantiere proseguirà lungo il viale, il nuovo arredo andrà a valorizzare i filari di pini esistenti.

“L’obiettivo di questo progetto era trasformare il viale in un’esperienza sensoriale, un luogo dove il design incontra la natura e la tecnologia crea magia – spiega Ceccarelli, dello studio Laprimastanza di Montiano –. Con l’Oasi, abbiamo voluto disegnare uno spazio che non sia solo bello da vedere, ma anche da vivere, che inviti alla sosta e alla scoperta, dove ogni dettaglio, dalla pavimentazione ‘a tessuto’ all’illuminazione dinamica dei ‘Pali Ceccarini’, contribuisce a definire una nuova identità per il viale”.

In municipio ne sono conviti: “Quello che era il nostro sogno collettivo ha preso forma, è diventato sostanza – premette la sindaca Daniela Angelini -. Il nuovo viale Ceccarini è il primo segno visibile di una città che cambia pelle per guardare al futuro: verde, viva, elegante, piena di energia. Abbiamo fortemente voluto il rinnovo di viale Ceccarini, perché non è solo una strada: è un luogo d’incontro, di bellezza e di comunità. Appartiene a tutti i riccionesi, ma anche a tutti i nostri ospiti”.

L’elemento caratterizzante del progetto è la pavimentazione ‘a tessuto’, realizzata con un intarsio in travertino, composto da cubetti e lastre. Singolari sono anche le aiuole con cordoli chiamati ‘loop’ che si elevano in forme morbide, simili a creste d’onda o scogli, diventando delle sedute dotate di schienali in legno arcuati. Il nuovo arredo porta con sé delle sorprese. Di giorno i pali dell’illuminazione, di color ottone brunito, ospitano il ‘Plug-in Diamante’, un elemento di illuminazione decorativa a funzione scenografica. Mentre le aiuole sono dotate di un sistema di nebulizzazione che offre un effetto scenografico e una piacevole frescura nelle ore più calde. Alla era il viale si trasforma grazie a un gioco di luci scenografico. I pali cambiano colore, accendendosi, spegnendosi e cambiano intensità come se stessero ‘respirando’. Grazie a un sistema tecnologico Dmx (Digital multiplex), è possibile generare un’infinità di scenari luminosi dinamici, con pulsazioni, onde e variazioni cromatiche.