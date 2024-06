Nuovo viale Ceccarini, si entra nel vivo. Martedì l’incontro con gli operatori del centro

E’ fissato per martedì alle 14 nella sala del consiglio comunale l’incontro con gli operatori per un confronto sul progetto definitivo di viale Ceccarini e degli assi commerciali del centro. Ci saranno l’assessore Christian Andruccioli, la dirigente del settore Tecla Mambelli, oltre ai progettisti e alla Rup, l’architetta Rosa Coppola. "Questa amministrazione - dice Andruccioli – crede fortemente nel progetto del nuovo viale Ceccarini: un’operazione, come hanno sottolineato gli architetti dello studio La Prima Stanza, di rigenerazione urbana a 360 gradi, in grado di offrire un contenitore iconico e flessibile per fare accadere cose, per fare incontrare persone, idee, per stimolare emozioni e riflessioni. Un progetto di caratura internazionale". Obiettivo del Comune è fare partire i lavori del primo stralcio all’inizio dell’anno nuovo, nei primi mesi del 2025, accelerando sul confronto con gli operatori del viale e con la cittadinanza. "Siamo aperti al dialogo, si tratta di un progetto molto atteso e vogliamo che sia ampiamente condiviso. Siamo aperti a proposte di modifica e osservazioni, nel rispetto della filosofia del progetto".