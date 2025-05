Nuovo viale Pinzon: verde e ciclabile sul mare

"Un intervento ambizioso che coinvolgerà l’intera strada nei suoi 15 metri di larghezza, ridefinendo profondamente l’esperienza di chi frequenta il lungomare Pinzon". L’amministrazione comunale ’lancia’ il nuovo waterfront che, nella direzione mare-monte, "vedrà a fianco delle strutture balneari anzitutto una prima fascia arredata con piante, un percorso ciclopedonale a sezione variabile con una larghezza minima di due metri e mezzo, un’altra area verde arredata a melie e tamerici, poi la carreggiata: questa, pur prevedendo la conferma dell’attuale, apprezzato, senso unico di marcia, avrà dimensioni comunque generose, per consentire l’eventuale utilizzo a doppio senso e, soprattutto, un agevole attività di carico e scarico". Chiuderà un marciapiede," sottolineando come tutta la sezione di 15 metri sarà complanare e senza sbalzi, favorendo una piacevole percezione di spazio continuo e prestandosi alla pedonalizzazione totale, ad esempio in orario serale o in occasione di eventi". Gli uffici comunali hanno già definito la gara per l’affidamento dei lavori, con la posa della prima pietra che avverrà il prossimo autunno: dando il via a un’importante tranche dell’opera, del valore di tre milioni di euro divisi tra risorse regionali e comunali, che interesserà l’ampio tratto di quasi un chilometro compreso tra il bagno 64 e piazza Alda Merini; già previsto il successivo completamento dei lavori, in direzione Nord sino a via Properzio e in direzione Sud sino a via Pertini. "Un’opera – aggiunge il Comune che pensa in grande soprattutto sotto il profilo tecnico e ambientale, con una serie di accorgimenti progettuale e realizzativi rispondenti alla certificazione Sites, il più innovativo tra i sistemi di valutazione sullo sviluppo sostenibile del territorio. Tra questi, la realizzazione di cosiddetti giardini della pioggia, ossia bacini realizzati appena sotto la superficie calpestabile funzionali tanto a mitigare gli effetti di eventi meteo estremi, quanto a un utilizzo virtuoso della risorsa idrica".

E’ in corso il bando per aggiungare la prima tranche, la procedura prevede un importo a base di gara di 1.842.057 euro, con il criterio di aggiudicazione "offerta economicamente più vantaggiosa". La scadenza è fissata a stretto a un mese, ovvero il 30 maggio. Lavori al via dopo l’estate. Per realizzare la pista ciclabile – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Francesco Grassi – il Comune ha ottenuto un finanziamento dal Credito sportivo, un mutuo a tasso zero. Per il resto si tratta di finanziamento regionale. Il progetto, atteso da operatori e residenti, era stati annunciato nel maggio 2023.