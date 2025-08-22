"Nuvole su agosto, serve una svolta"

Finale di stagione con il brivido per gli albergatori. La settimana di Ferragosto e quella in corso stanno registrando buon indici di occupazione delle camere, conferma Andrea Ciavatta di Promhotels. "Dovremmo essere in linea con lo scorso anno dopo un inizio del mese complicato. Ora servirebbe un buon finale del mese, ma al momento le indicazioni che abbiamo sull’ultima settimana non sono molto positive. Abbiamo registrato un brusco rallentamento delle richieste dovuto in parte alle perturbazioni che stanno colpendo il nord Italia, il nostro bacino principale di clientela. Ed anche il meteo incerto in Riviera non aiuta". Siamo alle solite: uniti a doppio filo al meteo e costretti ad attendere i clienti fino all’ultimo secondo. Il last minute resta una costante come anche la difficoltà riscontrata nella clientela italiana. "Nell’ultima settimana i valori di riempimento delle stanze che ho riscontrato viaggiano sul 75-80%, speriamo di fare meglio. Sarebbe importante dopo un luglio che non ha brillato e per il quale attendiamo i dati definitivi". Il boom di Ferragosto non si è visto anche per Bruno Bernabei, presidente di Costa Hotels e Food in tour. "Non è stato un pienone come in anni passati – premette -. Le due settimane centrali del mese andranno bene, per l’ultima si vedrà. Attendiamo il finale di stagione. Ci stiamo impegnando per il Riccione Sunset run il 20 settembre, ma sarà un’iniziativa da fine settimana. Purtroppo, come in passato, non ci sono eventi particolari che possano cambiare l’andamento del periodo rispetto al passato, ed è un peccato perché altrove ci sono e funzionano, guardiamo ad esempio al Lago di Garda".

Sarà il solito finale di stagione, almeno è questo il sentore tra gli albergatori. "Arriveremo a metà settembre, poi le scuole apriranno e le presenze caleranno". Per avere un settembre e un ottobre significativi in termini di presenze servirebbe un prodotto diverso, ammette Ciavatta, che preveda l’enogastronomia, l’arte, l’entroterra, le escursioni, "ma servirebbe un pubblico diverso da quello italiano. Servono gli stranieri, ma non ci sono numeri che possano far partire una trasformazione di questo tipo". Trasformazione che per Bernabei è "necessaria. Non solo per allungare la stagione. Il turismo sta cambiando. Il cliente non rimane fisso sotto l’ombrellone. Non lo fa lo straniero e oggi anche l’italiano sta cambiando abitudini. Vogliamo il turismo straniero? Allora guardiamo cosa cerca e cosa accade altrove. Dalla Spagna alla Croazia ed anche la Grecia, la vacanza passa da tour operator che vedono pacchetti con storia, arte, cultura e infine giorni in spiaggia. Diviene necessario entrare in questo circuito, con il cliente che arriva in Italia, visita Venezia, Firenze e trascorre alcuni giorni in Riviera nei nostri hotel. Comprendo che gli albergatori preferiscano avere un contatto diretto con il cliente e non mediato da piattaforme o tour operator, ma si potrebbero fare entrambe le cose".

Andrea Oliva