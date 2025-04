Obbligo vaccini a scuola. Bambino perde il posto

Bambino non vaccinato perde il posto alla materna. E’ accaduto nuovamente in provincia, e sempre a Rimini. A causa del mancato rispetto dell’obbligo vaccinale è stata avviata la decadenza dall’iscrizione per un minore iscritto nelle scuole di infanzia comunali, spiegano dal municipio. Il posto verrà riassegnato seguendo la graduatoria. "Il bene primario è la salute della comunità" sottolineano da Palazzo Garampi, mentre dall’opposizione, Matteo Angelini, consigliere di 3V, parla di "applicazione di una legge da Medioevo". Se il bambino ha perso il diritto a un posto alla materna è perché c’è una legge regionale che pone l’obbligo delle vaccinazioni per poter accedere ai servizi scolastici. Nel caso della scuola per l’infanzia il mancato rispetto della norma toglie al bambino il diritto acquisito in precedenza in graduatoria. Ma in questo caso a decidere non è il bambino, bensì i genitori che a lungo sono stati interpellati da Ausl Romagna e dallo stesso Comune di Rimini, non fornendo tuttavia documentazione a supporto della mancata vaccinazione. Andiamo con ordine. L’iter, in situazioni simili, viene avviato dall’Ausl che verifica come il bambino non sia stato vaccinato. La legge nazionale del 2017 ha esteso da 4 a 10 le vaccinazioni obbligatorie, e la legge regionale ha legato l’obbligo alla frequenza nelle scuole per l’infanzia. Il bambino potrebbe anche avere ricevuto le prime vaccinazioni, ma non avere completato il percorso. In passato c’era stato un caso simile sempre nel Comune di Rimini, con un bimbo vaccinato solo in parte, con i genitori che non avevano di fatto voluto completare il percorso vaccinale nonostante le sollecitazioni e le richieste giunte dal Comune e Ausl.

In questo caso l’Ausl ha trasmesso all’amministrazione il mancato rispetto della certificazione sanitaria richiesta per legge. La procedura seguita dall’Ausl non è immediata. Trascorrono mesi tra il primo avviso inviato alla famiglia, la successiva risposta, l’eventuale appuntamento che potrebbe non essere stato rispettato demandando ad un altro periodo la vaccinazione, e così via. Un percorso che a un certo punto arriva alla fine con l’Ausl che trasmette il tutto al Comune per la decadenza del diritto a occupare un posto alla materna. L’amministrazione non si limita a inviare la ‘disdetta’. "Più volte è stata sollecitata la famiglia alla presentazione della certificazione o, in alternativa, la documentazione che attestasse una eventuale situazione di esonero o rinvio - spiegano dal municipio -. Scaduti i termini previsti dalla legge, ma anche quelli di una ulteriore flessibilità che viene concessa in decisioni come questa, si è proceduto con la formalizzazione delle procedure di decadimento dell’iscrizione e la conseguente messa a disponibilità del posto al primo posto risultato utile in graduatoria". In assenza di risposte il Comune ha infine stabilito, come previsto dalla norma, di far decadere il diritto della famiglia e assegnare il posto a un altro bimbo in attesa, regolarmente vaccinato.

Andrea Oliva