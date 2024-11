Oberdan Biagioni Da Zemanlandia al Titano

Tra le stelle di “Zemanlandia,” Oberdan Biagioni ha brillato per un attimo, destinato a illuminare il campo quanto a sparire nel buio. "Non ho mai avuto paura di prendermi la responsabilità", diceva Biagioni, fantasista romano dotato di tecnica sublime, ma che spesso faticava a trovare costanza. "Con Zeman era come un sogno, ma il sogno può anche diventare un incubo", ha ricordato più volte, parlando della sua esperienza nel Foggia di Serie A, stagione ’92-’93. Arrivato in Puglia nel pieno dell’era Zeman, Biagioni ha vissuto un’esperienza unica, in una squadra che, pur con risorse limitate, era riuscita a sorprendere e affascinare. Giocava assieme a Seno, Di Biagio, Petrescu, Bresciani. "Zeman mi schierava da titolare, spesso con l’incarico di calciare i rigori. Era un onore", ha spiegato. Il suo talento come rigorista è emerso proprio a Foggia, dove ha trasformato con freddezza ben cinque rigori, contribuendo alla lotta per la salvezza dei "satanelli". Zeman, noto per il suo stile di gioco offensivo e intransigente, richiedeva tanto dai suoi giocatori. "Con Zeman si correva, senza tregua. Tutti dovevamo dare il massimo", raccontava Biagioni. "Era dura, ma Zeman ti portava al limite, ed era lì che ti rendevi conto di cosa eri davvero capace".

Biagioni, che in precedenza aveva brillato al Cosenza, aveva un bagaglio di esperienze che lo rendeva uno dei talenti tecnici più interessanti in rosa. Ma lo stile rigoroso del tecnico ceco non sempre combaciava con il suo modo di interpretare il gioco. "Con Zeman alla fine siamo entrati in rotta di collisione", ha ammesso Biagioni. "Era un grande allenatore, ma non sempre eravamo d’accordo sulla tattica". Foggia, negli anni ’90, era una piazza che viveva di calcio e di entusiasmo. "La città aveva un amore incredibile per la squadra", ricorda il fantasista. Eppure, nonostante i momenti magici, l’avventura a Foggia fu solo una parentesi nella carriera del calciatore. Al termine della stagione, Biagioni finì sul mercato, pronto a cercare nuovi lidi, pur lasciando Zemanlandia con una nostalgia quasi struggente. "Avevo legato con Kolyvanov, parlavamo la stessa lingua calcistica", diceva.

Dopo Foggia, la carriera di Biagioni ha attraversato alti e bassi, passando per Udinese, Pistoiese e Cosenza, tra la Serie A e la cadetteria, fino al definitivo passaggio al ruolo di allenatore. Anche da tecnico, Biagioni ha portato con sé le lezioni di Zeman, chiedendo impegno e serietà ai suoi ragazzi. "Ho detto a tutti i miei giocatori che il talento senza sacrificio non porta a nulla", ha ribadito spesso.

Oggi, dopo anni di panchine in giro per l’Italia, Oberdan Biagioni è pronto per una nuova sfida: risollevare il San Marino in Serie D. "So cosa significa lottare per la salvezza", ha dichiarato con fermezza, mostrando ancora quell’istinto combattivo che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Per il San Marino e i suoi tifosi, forse è il momento di riscoprire un po’ di quella vecchia magia, che una volta incantava la curva di Foggia.

Carlo Cavriani