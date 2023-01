’Obiettivo famiglia’ riparte con altri 35mila euro

Riparte ’Obiettivo Famiglia’: a San Giovanni fino al 28 febbraio sarà possibile partecipare ad un nuovo bando di aiuti economici per richiedere anche un ulteriore contributo per le bollette. Con delibera del 28 dicembre scorso, la Giunta Comunale ha stabilito l’apertura, infatti, di un nuovo bando Obiettivo Famiglia. "La delibera – spiega l’amministrazione comunale – prevede peraltro che sia possibile per quanti hanno già presentato domanda entro i precedenti termini ripresentarla limitatamente al contributo sulle utenze, dietro presentazione delle bollette complete di luce, gas e acqua relative ai mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023. Il bonus bollette rimane comunque riservato agli ISEE compresi tra 12mila euro ed 28mila euro. Chi non ha ancora presentato alcuna domanda può farlo entro il 28 febbraio secondo le indicazioni dell’Avviso Pubblico ed allegando DSU ed Attestazione ISEE 2022 oppure 2023 e potrà ricevere sostegno per utenze, spese scolastiche, sportive e culturali".

Sono a disposizione ulteriori 35 mila euro derivati dall’ultima manovra di bilancio a San Giovanni che ha già dato risposta a circa 60 famiglie per un totale di 220 cittadini marignanesi. Info presso Servizi Sociali del Comune di San Giovanni.

lu.pi.