Obiettivo New Rimini: mantenere la vetta

Doppia gara interna per il New Rimini, che allo stadio dei Pirati ospiterà oggi Cagliari (ore 16 e ore 20) con l’intenzione di proseguire nel cammino in vetta al girone C. Il percorso dei riminesi è eccellente e l’idea di poter ambire al primo posto non è così lontana. Sarebbe la posizione che darebbe accesso agli spareggi per entrare nei quarti playoff, un obiettivo di prestigio nell’anno del ritorno in Serie A. New Rimini è prima assieme a Crocetta e Rovigo con 5 vinte e 3 perse. Ronchi è a 4-4, Padova a 3-5 e Cagliari staziona in ultima posizione con 2-6. "Le due vittorie di Padova – dice il manager Dorian Castro – sono uno stimolo forte nell’inseguire il nostro obiettivo, che è quello di giocare un buon baseball e di essere costanti nel rendimento. Siamo in un girone equilibrato e due vittorie ci motivano come squadra nel percorso di crescita. Affrontiamo Cagliari, che ha buoni giocatori. Ogni squadra di questo girone può battere le altre. Abbiamo qualche giocatore con problemi fisici, ma non c’è fretta di recuperarli perché conta di più portarli con pazienza alla perfetta efficienza. Stanno seguendo un programma accurato e li aspettiamo al momento giusto. In questa fase cerchiamo l’equilibrio nel gioco, la coesione di squadra, la costanza, la disciplina e il rispetto del gioco del baseball". Sul monte Cagliari ha fin qui impiegato come partenti l’ex San Marino Fracchiolla (0-4, 8.14), Urdaneta (0-2, 15.75) e Alvarez (1-0, 8.56).