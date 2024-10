Obiettivo salvezza: Bartoli e Bradford decisivi

Parte con qualche aspettativa in meno rispetto a un anno fa, l’Ucc Assigeco Piacenza. La squadra allenata da Salieri ha perso un giocatore importante come Sabatini, andato in Fortitudo, e prova a costruirsi una salvezza complicata ma raggiungibile. Il quintetto emiliano vede in posizione di play Saverio Bartoli, che alla prima ha messo a segno 10 punti con 4 rimbalzi e 2 assist. Accanto a lui la principale bocca da fuoco, la guardia americana Desonta Bradford (22 a Rieti), uno che ha anche assaggiato la Serie A a Trento (2021-2022) tra le esperienze in Ungheria (Körmend), Belgio (Bruxelles e Anversa) ed Estonia. ti a referto in fretta e su di lui si spenderanno Anumba e Marini.

In ala piccola Niccolò Filone, ottimo elemento e atleta capace di reggere l’urto difensivamente molto bene. L’ala grande è un italiano con tanti punti nelle mani: Michele Serpilli, 25enne cresciuto nel settore giovanile di Pesaro e ormai ottimo elemento per la A2 (20 al debutto) col suo eccellente tiro da fuori. Il centro è Nate Grimes, uno che alla prima giornata ha artigliato la bellezza di 20 rimbalzi, di cui 11 in attacco. Lo staff tecnico ha tenuto in campo davvero tanto i primi cinque al debutto, con i tre giocatori subentrati dalla panchina che hanno messo insieme appena 28 minuti.

Tra questi c’è un recente ex riminese come Ursulo D’Almeida, che è partito con 2 punti ma certamente sente la sfida e può essere in fattore un area. Tra gli altri esterni occhio a Lorenzo Querci e Federico Bonacini.