Occhi elettronici vigilano su San Lorenzo

San Lorenzo diventa la porta di accesso della città rivolta verso il corianese e Rimini, con telecamere e sistemi tali da schedare ogni veicolo in transito e in arrivo. Il progetto che il Comune ha presentato in Regione, al fine di ottenere il finanziamento, è arrivato alla fase conclusiva. Il contributo complessivo si aggira sui 130mila euro. Le azioni che il Comune metterà in campo saranno diverse, ma tutte dovranno andare nella direzione di aumentare la sicurezza dei residenti. L’ambito è ampio tant’è che ci sono finiti dentro anche spettacoli teatrali attraverso i quali mostrare alla popolazione anziana come difendersi dalle truffe che sempre più spesso tentano di colpire chi vive solo.

Altro intervento che va nella direzione di aumentare la sicurezza è l’area giochi che verrà realizzata a San Lorenzo offrendo nuove opportunità ai bambini della frazione.

Ed eccoci alle telecamere. L’impegno economico previsto supera i 20mila euro. L’intenzione della giunta, spiegano da palazzo, è quello di posizionarle in principal modo nella zona di accesso del quartiere, oppure, ribaltando la visuale, nella zona che si attraversa passando dal quartiere alla statale. Sarà in questa area, a ridosso della vecchia Ss 16, che saranno posizionate tra le 4 e le 5 telecamere a 360 gradi. Con questa tecnologia il numero degli apparecchi utilizzati per avere una visuale quanto più esaustiva possibile sarà limitato. Saranno quattro o al massimo cinque i sistemi che verranno cercati sul mercato di settore. A questi si aggiungerà un targa system, apparecchio che consente di fornire alla centrale dei vigili tutte le informazioni relative ai veicoli in transito. Auto rubate, targhe sospette, veicoli senza assicurazione o segnalati da altri comandi saranno tutti al vaglio del centralone elettronico. L’esatto posizionamento degli apparecchi deve essere ancora stabilito. Questo perché, spiegano dal municipio, si cercherà di avere la migliore visuali sulle strade che confluiscono all’accesso su viale Veneto. L’unica incognita rimangono i tempi di montaggio. Ad oggi il materiale è difficile da reperire e questo comporta tempi più lunghi. In municipio contano di passare alla fase del montaggio entro l’autunno.

Andrea Oliva