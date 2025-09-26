Occhi elettronici vigilano sul quartiere Fontanelle. Il progetto sicurezza avviato nell’area grazie a un investimento complessivo di 112.500 euro, di cui 90mila messi a disposizione dalla Regione, ha consentito di piazzare 11 telecamere oltre a potenziare l’illuminazione pubblica e a riqualificare gli spazi comuni. Il sistema di videosorveglianza è attivo da alcuni giorni dopo i collaudi completati con esito positivo.

Le undici telecamere si trovano in tre aree: piazza di viale Sicilia tra la chiesa e il centro di aggregazione, statale Adriatica in corrispondenza della rotatoria con viale Puglia e all’intersezione con viale Marsala. L’impianto è stato collegato al sistema di videosorveglianza della Polizia locale, rendendo le immagini visibili in tempo reale dalla centrale operativa.

"Le telecamere del quartiere Fontanelle si aggiungono alle altre 150 già presenti sul territorio comunale – precisa la sindaca Daniela Angelini –. Si tratta di un sistema moderno, collocato in punti strategici, che consentirà di monitorare una delle aree più frequentate, oltre a garantire un controllo più efficace delle zone ad elevata densità di traffico". Le immagini verranno gestite in tempo reale dalla centrale operativa della Polizia locale di Riccione.

"Prosegue il lavoro di questa amministrazione con l’obiettivo di massimizzare il presidio del territorio a tutela dei cittadini riccionesi e degli ospiti della città" sottolinea l’assessore ala Sicurezza Oreste Capocasa. Infine, aggiunge l’assessore Simone Imola: "Le telecamere installate sono ad alta definizione e sono state individuate in stretta collaborazione con la Polizia locale per garantire una copertura efficace delle aree più sensibili".