‘Occhi’ su via Ducale. Ztl e multe da giugno

Nuove telecamere, varchi rivisti nelle apparecchiature elettroniche e sanzioni che cominceranno ad arrivare in estate. E’ la tabella di marcia che ieri l’assessore Mattia Morolli assieme ai dirigenti alle infrastrutture Alberto Dellavalle, e mobilità, Carlo Michelacci, hanno illustrato al comitato del Rione Clodio per via Ducale, nel coso di un incontro. Il controllo della Ztl diventa realtà dopo una lunga attesa. Questo consentirà di verificare gli accessi e sanzionare i veicoli non autorizzati nella fascia oraria che va dalle 20,30 di sera alle 7,30 del mattino per chi giunge a via Ducale provenendo da Castel Sismondo, superando la rotonda di accesso tra le vie Massimo d’Azeglio e la Circonvallazione occidentale.

L’appalto per la sostituzione delle tecnologie nei varchi di accesso è già terminato e la società andrà a dotare le postazioni delle necessarie apparecchiature, una fase che dovrebbe concludersi entro la Pasqua. A seguire partirà la fase di pre-esercizio per verificare il sistema ed anche avere dati sul rispetto della Ztl e sui flussi di veicoli. Questa fase sperimentale dovrebbe durare circa un mese. In seguito, saremo arrivati al mese di giugno, il sistema comincerà a rilevare le prime sanzioni.

I pass di accesso alla Ztl che il Comune sta vagliando negli ultimi mesi sono migliaia, contando i residenti e le categorie particolari che hanno accesso al centro storico. Restano comunque una piccola parte della quantità di veicoli che transita su via Ducale. Qui si fermano le novità illustrate dall’amministrazione, che non fa cenno di alternative all’utilizzo di via Ducale, cosa invece che i residenti chiedono da anni. Per il comitato una diversa viabilità è possibile. Sulla pagina Facebook del Rione Clodio sono stati postati percorsi possibili che non comporterebbero maggiori tempi di percorrenza per gli automobilisti. Ciò che ha invece considerato l’amministrazione è verificare tramite un sopralluogo se poter installare nuovi fittoni a protezione dei percorsi pedonali tra via dei Cavalieri e via Clodia. Comune e comitato torneranno a incontrarsi per fare il punto con i risultati alla mano dei flussi rilevati dalle telecamere.

Andrea Oliva