Occhio ai divieti: ecco come arrivare all’Infermi

Rimini si colorerà di giallo per il Tour de France. Ma sabato sarà una giornata da bollino nero sulle strade, a causa delle limitazioni al traffico e dei divieti imposti dalla prima tappa della Grande Boucle, che partirà da Firenze alle 12 e arriverà intorno alle 17,35 sul traguardo posto sul lungomare di Rimini, all’altezza del bagno 72. Una tappa che attraverserà l’Appennino e passerà, nella nostra provincia, da Novafeltria, Talamello, San Leo e, dopo l’ultimo gran premio della montagna di giornata a San Marino, transiterà da Coriano per arrivare fino a Rimini. I corridori entreranno in città dalla superstrada di San Marino, poi percorreranno un tratto della Statale 16 fino alla rotatoria alle Befane: da qui farannno viale Settembrini, via Chiabrera fino alla rotatoria con viale Regina Elena, da dove proseguiranno fino a piazzale Gondar per arrivare al traguardo sul lungomare.

Tutte le strade interessate dalla corsa chiuderanno tre ore prima. La superstrada di San Marino sarà percorribile solo in direzione mare-monte, mentre l’altra carreggiata sarà chiusa per il passaggio delle carovane pubblicitarie e della corsa. Chiuso anche il casello dell’A14 di Rimini sud: in uscita già dalle 14, e in entrata dalle 15,30. Via Settembrini, che fa parte del percorso di gara, sarà percorribile su una sola corsia in direzione del pronto soccorso. Per facilitare l’accesso all’ospedale, l’Ausl e il Comune hanno concordato di tenere aperti anche gli accessi da via Flaminia e via Ovidio.

Infine nella zona mare, negli ultimi 2 chilometri del percorso di gara, ci saranno tre varchi transennati costantemente presidiati da forze dell’ordine e organizzatori, per consentire il transito dei pedoni. I varchi saranno ricavati in viale Firenze, in piazzale Gondar e sul lungomare Di Vittorio: verranno chiusi 15 minuti prima del passaggio delle carovane e 15 minuti prima dell’arrivo dei corridori. Il consiglio del Comune è "di evitare di usare l’auto, per quanto possibile".