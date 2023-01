Occhio al finti vigili che telefonano a casa "Tentano di truffare"

Attenzione al vigile, se cerca di contattarvi telefonicamente, si tratta di una truffa. A mettere in guardia i cittadini è la stesa amministrazione comunale di Misano dopo le segnalazioni giunte negli ultimi giorni. "Si sono verificati tentativi di frodi tramite telefonate da parte di finti operatori di Poste Italiane e finti agenti di polizia locale – spiegano dal municipio –. L’amministrazione comunale e la polizia locale invitano la cittadinanza ad astenersi dal comunicare al telefono qualsiasi dato personale e soprattutto dall’inviare denaro". Insomma, se vi chiama un sedicente vigile non ci cascate. "La notifica di eventuali multe o cartelle esattoriali non avviene mai per via telefonica ma tramite canali certificati. Invitiamo i cittadini, qualora dovessero ricevere telefonate sospette, a recarsi di persona alla Polizia Locale o dai Carabinieri per verificarne la veridicità".