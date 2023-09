Occhio al Playhall Sbarca la carica dei mille karateki

Attenti a passare dalle parti del Playhall perché all’interno si stanno allenando mille karateki. Il seminario è iniziato nella giornata di ieri e proseguirà durante il fine settimana terminando domani. I mille sono stati convocati dai tecnici della nazionale Italiana di karate, per il seminario nazionale federale. Gli atleti saranno accompagnati da allenatori della Federazione Fijlkam. Il Centro Karate Riccione, che avrà 6 atleti convocati al seminario, si riconferma una meta ideale per la federazione FIjlkam sia per l’organizzazione dell’evento che a livello di struttura.