"Occhio al truffatore. Chiede soldi fingendo di avere l’auto guasta"

Occhio a un giovane truffatore in azione da giorni a Bellaria. Finge di aver avuto problemi con la macchina, chiedi soldi in prestito ma poi si fa di nebbia. Sarebbero già diversi gli episodi, stando alle segnalazioni che circolano in queste ore su varie pagine Facebook. Il truffatore viene descritto come un 30enne dai modi garbati. Si aggira chiedendo soldi in prestito con una scusa ben congegnata: racconta di essere rimasto a piedi con il mezzo da lavoro, di avere documenti e portafoglio chiusi nell’armadietto aziendale. Dopo aver ricevuto i soldi si rende irreperibile.