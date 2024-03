Occhio alla telecamera al semaforo

Una telecamera aerea per scovare chi supera il limite dei cinquanta chilometri orari e passa con il rosso all’attraversamento pedonale. E’ un impianto di ultima generazione, quello che il Comune ha deciso di installare nell’attraversamento pedonale che si trova sulla Statale all’altezza della Caritas e dell’incrocio con via Vercelli, a Spontricciolo. E’ qui che l’amministrazione comunale ha deciso di mettere in sicurezza i pedoni che attraversano la Statale e fare rispettare il limite dei cinquanta chilometri orari. Fino a ieri era in funzione l’autovelox alla ‘curva del fattore’, poche centinaia di metri più a sud. Un impianto arancione dove la polizia locale posizionavano l’apparecchiatura per verificare la velocità dei veicoli.

"Verrà spostato sulla via Flaminia all’intersezione con viale Vercelli – sottolineano dal municipio - il sistema elettronico di rilevazione delle infrazioni stradali attualmente posizionato in prossimità della cosiddetta curva del fattore". In tealtà sarà molto più di un semplice spostamento. Innanzitutto nella zona davanti alla Caritas non ci sarà alcun armadietto arancione dove posizionare l’autovelox. Le rilevazioni della velocità potranno essere fatte attraverso telecamere che guarderanno dall’alto il flusso dei veicoli. "Il sistema, dotato di nuove videocamere aeree, in linea con le prescrizioni ministeriali in materia, potrà rilevare sia le infrazioni semaforiche sia il superamento dei limiti di velocità. L’impianto sarà integrato dai controlli in modalità presidiata, mediante un dispositivo mobile di rilevamento della velocità, il cui limite è fissato a 50 chilometri all’ora come per le vie del centro urbano". Chi d’ora in poi pensa di tenere il piede sul freno all’altezza del semaforo pedonale per poi spingere sul gas sul rettilineo in direzione sud fino alla curva del fattore, è bene che alzi il piede dall’acceleratore.

Dal municipio spiegano che "la postazione per la rilevazione della velocità, sempre in modalità presidiata, in prossimità della curva del fattore potrà comunque occasionalmente essere impiegata in alternativa, al fine di estendere il controllo a garanzia della sicurezza su tutto il tratto della via Flaminia dove in passato si erano verificati numerosi drammatici incidenti". Per evitare sanzioni non rimangono che i 50 chilometri orari di velocità massima.

Andrea Oliva