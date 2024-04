"Occupate le spiagge". E i bagnini si difendono

Il caos concessioni di spiaggia arriva alle forze dell’ordine e negli uffici del Comune di Riccione. "Abbiamo segnalato dichiarazioni e post sui social che potrebbero alimentare confusione quando gli stabilimenti balneari si affolleranno". Diego Casadei, presidente della cooperativa bagnini riccionese, si riferisce al tam tam che si sta generando dopo l’uscita di Roberto Biagini, presidente del Conamal. Biagini, convinto sostenitore della cessazione delle concessioni balneari al 31 dicembre del 2023, in un comunicato stampa e in altre uscite sui social aveva posto anche questo tema: "E se i cittadini cominciassero a scendere in spiaggia con ombrelloni e lettini mettendoli dove pare a loro e non solo in quelle pochissime spiagge libere previste, chi potrebbe impedirglielo e con quali motivazioni?". Sui social si è scatenato l’inferno. Ma ciò che accade nel mondo virtuale non è distante da ciò che può accadere sull’arenile. Casadei ha fatto seguire azioni concrete e non post "per evitare che certe esternazioni portino a problemi reali".

Non solo. "Sono andato in municipio per confrontarmi sugli atti predisposti relativamente alle concessioni balneari. Ebbene, gli atti sono legittimi. Non esiste alcun bagnino abusivo sull’arenile, questo perché di fatto le concessioni in essere sono state prorogate per il 2024. Tant’è che noi bagnini paghiamo anche il canone, cosa che non accadrebbe di certo se non ci fossero atti a legittimare la nostra presenza sull’arenile".

Alla vigilia dell’apertura della vera e propria stagione balneare nel mese di maggio, il presidente della Coop si è mosso per evitare "possibili problemi" quando i bagnini accoglieranno i clienti sulla sabbia. "Ho segnalato alle forze dell’ordine esternazioni e commenti. Non vedo perché si debba alimentare questo clima. Non vorrei che si creassero situazioni potenzialmente pericolose". Nel frattempo i bagnini si stanno muovendo per allestire gli stabilimenti e questo comporta anche la stesa di tende e ombrelloni, come sempre, per accogliere i clienti.

Andrea Oliva