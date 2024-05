"Occupati in crescita del 13 per cento"

"L’occupazione registra i dati più confortanti degli ultimi 15 anni". A fare il punto sul mondo del lavoro ieri è stato il segretario di Stato, Teodoro Lonfernini. Numeri alla mano. "Il bilancio di fine legislatura – dice – premia l’azione politica in favore del lavoro, reso più snello e tutelato. Il dato più evidente riguarda il numero degli occupati, cresciuto del 13%. È il più alto degli ultimi 15 anni, così come quello delle persone in cerca di lavoro, diminuito del 58% in termini percentuali. Risultati che collocano la Repubblica di San Marino fra i Paesi più virtuosi nell’area europea". Numeri, ma non solo numeri. "Si è introdotta – ricorda Lonfernini – una maggiore flessibilità adeguatamente regolamentata, si è favorito l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, pianificato il turnover generazionale, adeguato le politiche di incentivazione per evitare sprechi di risorse, rivista l’organizzazione degli uffici pubblici preposti, riorganizzata la disciplina di tutti i tipi di rapporti di lavoro, rivisto le norme di avvio al lavoro, introdotto semplificazioni per le piccole imprese". Nell’elenco delle ’cose fatte’ il segretario di Stato al Lavoro ricorda anche che "si è andati oltre i punti del programma di governo, migliorando i servizi dell’Ufficio del Lavoro, disciplinando il lavoro agile, ricreando l’autonomia del Centro di formazione professionale. Importanti anche le basi gettate per un tavolo tripartito che possa ricercare un equilibrio nei tempi di vita e di lavoro, e l’adozione di un Piano nazionale pluriennale per l’eliminazione della violenza, le molesti e le discriminazioni nel mondo del lavoro". Senza dimenticare i nodi da sciogliere lungo il percorso. "Nelle ultime settimane si sono dovute affrontare le crisi di due importanti aziende, che hanno portato alla perdita di posti di lavoro, correttamente supportate e contenute, che le nuove normative sul lavoro consentiranno di affrontare adeguatamente". Con uno sguardo sul futuro. "Lasciamo – ha evidenziato il Segretario Lonfernini – una serie di provvedimenti avviati per introdurre nuove forme di tutela per i lavoratori". Il riferimento è, tra le altre, all’armonizzazione dei contratti di pubblico e privato e una nuova disciplina degli ammortizzatori sociali".