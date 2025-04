Oceanman, alle porte un’edizione da record

Cattolica sogna in grande col turismo sportivo e prepara un maggio d’oro: il prossimo mese sarà protagonista anche la manifestazione Oceanman, che si terrà da venerdì 23 a domenica 25 trasformando Cattolica nella capitale internazionale del nuoto in acque libere. La Regina infatti ospiterà la quinta edizione dell’evento, una delle gare più amate del circuito mondiale Oceanman che coinvolge diversi continenti, promuovendo il nuoto in mare, laghi o fiumi e con una forte crescita di iscrizioni e promozione.

"Non per caso fa parte da tempo del programma delle Olimpiadi (a Parigi le gare furono disputate nella Senna) e l’appuntamento di Cattolica – spiegano gli organizzatori Mark Meldau, presidente di Sharkman Triathlon Asd e Filippo Magnani, presidente del Consorzio Riviera Sport 365 – è uno dei più attesi del calendario internazionale. Già oggi, ad un mese e mezzo circa dalla manifestazione, Oceanman Cattolica 2025 ha battuto il record di nazioni rappresentate. Saranno ben 48 i paesi presenti e la previsione è quella di superare anche il numero di iscritti alla manifestazione, i circa 650 atleti che nel 2024 si sono misurati nel mare di Cattolica".

Oltre ovviamente a tanti italiani, saranno presenti come detto nuotatori provenienti da 48 paesi in tutto il mondo, dal Belgio agli Stati Uniti, dal Portogallo alla Grecia, fino agli Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Egitto, Giappone, Canada e Messico e molti altri. "Anche quest’anno la manifestazione – proseguono gli organizzatori – darà spazio alle performance di campioni di ieri, di oggi e di domani, ma i veri protagonisti saranno i nuotatori amatoriali che arriveranno da tutto il mondo. Sono loro che vivono il nuoto in mare come un momento di relax e crescita da condividere con gli amici. Si sceglie tra i 10 chilometri della Oceanman, i 5 chilometri della Half Oceanman o i 2 della Sprint. Non solo, c’è anche una gara di 500 metri riservata ai più giovani, OceanKids ed una scatenata staffetta, OceanTeams".

Per la Regina si annuncia una primavera da ricordare dove si inseriranno in calendario altre due manifestazioni turistico-sportive da grandi numeri: Inferno Runa (25-27 aprile) e la Gran Fondo Squali (9-11 maggio) per una città che vuole destagionalizzare davvero e creare un indotto turistico-economico importante prima dei cosiddetti mesi caldi, quando sole e mare poi saranno gli assoluti protagonisti.

Luca Pizzagalli