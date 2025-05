Oceanman, già 20 atleti paralimpici iscritti

In acqua e soprattutto in mare, le distanze tra atleti agonisti e chi semplicemente vuole godersi le onde si acciorciano, o meglio, si annullano. E succede la stessa cosa tra nuotatori normodotati e quelli paralimpici. Chiunque conosca il mare, infatti, prima di tutto, lo rispetta senza alcuna distinzione e, da esso, viene a propria volta rispettato.

Per questo, come ogni anno, anche alla quinta edizione della Oceanman Cattolica, in programma dal 23 al 25 maggio, non mancheranno almeno 20 atleti paralimpici (le iscrizioni alla competizioni sono ancora aperte e non è escluso che il numero possa anche aumentare), che si misureranno non soltanto tra loro, come accade di solito, ma con atleti normodotati, in un’atmosfera di festa e, per chi lo desidera, anche di competizione di alto livello, in puro spirito OCeanman.

"La parola integrazione, quando si parla di atleti paralimpici, non dovrebbe esistere. Dovrebbe essere la normalità, per chiunque, poter fare sport. Chi nuota è semplicemente un nuotatore, chi fa sport è sempre un atleta", spiega Ilario Battaglia, Dele-Romagna, la sezione regionale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, con cui Oceanman Cattolica collabora da tempo.

"Ben vengano quindi manifestazioni come Oceanman Cattolica, in cui ognuno, al proprio livello, può dare il meglio di sé in sicurezza. In realtà, va detto, soprattutto in Emilia Romagna, le gare sono tante, in diverse discipline sportive e ognuna è importante per avvicinare alla pratica sportiva persone con disabilità. Lo sport è un diritto per tutti, nessuno escluso, a tirare fuori il meglio di sé", conclude il rappresentante della Federazione.