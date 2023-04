Oceanman, in acqua anche russi e ucraini

Per la prima volta a una tappa Oceanman sarà presente, a Cattolica, l’associazione mondiale Sea Shepherd, gli ‘Eroi dei mari’, il noto movimento di conservazione dell’oceano ad azione diretta internazionale. La flotta di Sea Shepherd interverrà venerdì 26 maggio alla conferenza stampa di Oceanman Cattolica e sarà poi presente all’ Expo-village in spiaggia, zona porto-piazza del Tramonto, per tutto il weekend, raccogliendo adesioni, volontari, fondi e portando a tutti i partecipanti e al pubblico il messaggio che esistono mille modi per difendere, conservare e proteggere gli oceani. Oceanman Cattolica, così, alla sua terza edizione "non sarà solo una competizione di nuoto in acque libere con varie distanze, ma anche un tramite per comunicare al mondo l’importanza della salute dei nostri mari. Manca poco più di un mese all’evento Oceanman – spiegano gli organizzatori – e la tappa di Cattolica sta diventando sempre più internazionale. Anche i numeri si apprestano a diventare importanti, superando le aspettative e i partecipanti dello scorso anno". Atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno a Cattolica. Soddisfatto Mark Meldau, presidente della Asd organizzatrice dell’evento, che spiega come vi siano già "32 nazioni rappresentate, persino dagli Emirati Arabi, dalla Thailandia, dal Perù e sono tornati anche alcuni nuotatori russi e ucraini, a dimostrazione di come un evento sportivo possa simboleggiare la volontà di ripotare la serenità e pace. E i dati confermano una crescita del 12% di iscrizioni rispetto all’evento dello scorso anno".