Oceanman, settecento iscritti da 51 nazioni

Cattolica sogna con il turismo sportivo e con Oceanman che arriverà dal 23 al 25 maggio trasformando la città romagnola nella capitale mondiale del nuoto in mare. Quasi 700 i nuotatori in acqua, provenienti da ben 51 nazioni diverse.

"Il sold out in ognuna di tutte le gare in programma è vicinissimo e mancano ancora diversi giorni al 18 maggio, ultima data utile per iscriversi – spiegano gli organizzatori – Per la Oceanman 10 km ci sono 4 posti disponibili; per la Half Oceanman 5 km i posti disponibili sono 7, per la Sprint 2 km sono rimasti 5 posti. C’è solo un po’ più di disponibilità per la Oceankids 500 m (15 posti disponibili) e per la Night Swim (20 posti) di venerdì 23 maggio, che non è una gara ma una nuotata collettiva che darà il via alla manifestazione".

Tante belle notizie, insomma: "Avremo alla partenza atleti provenienti da 51 nazioni, un record che rappresenta bene quando Oceanman Cattolica sia ormai una gara conosciuta in quasi tutto il mondo" spiegano gli organizzatori, Mark Meldau (presidente di Sharkman Triathlon asd) e Filippo Magnani (presidente del Consorzio Riviera Sport 365).

A testimoniare il valore internazionale di Oceanman Cattolica, venerdì 23 alle 15 i nuotatori insieme daranno vita a una Nation’s Parade, una sfilata per le vie di Cattolica che partirà da piazza Nettuno e che riempirà le strade della Regina di tanti colori e sportivi. Un’ulteriore novità per un evento che coinvolgerà tutta la città, non solo spiaggia e mare.

"Come sempre, il bello di Oceanman sarà anche che si gareggia tutti insieme: uomini, donne, master, campioni del futuro, atleti paralimpici e nuotatori che semplicemente vogliono divertirsi" concludono gli organizzatori.

Non mancheranno Manuel Muletti e Laura Volpe, nuotatori che vanno decisamente forte. Muletti nel 2022 fu argento agli Europei a Roma nella 3 km categoria m30; nel 2023 campione italiano 3 km e 5 km, nel 2024 campione italiano 5 km. Laura Volpi, classe ‘74, tra il 2006-2009 ha partecipato ad alcune tappe della World Cup Fina come professionista. Ed ancora: Daniela Sabatini, sei volte campionessa italiana giovanile, e bronzo agli Europei Giovanili; Yumiko Yamamoto, campionessa giapponese di nuoto di fondo.