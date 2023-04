Oche sparite, i residenti protestano Il sindaco: "Erano pericolose"

Le oche del lago di Soanne a Pennabilli sono sparite. La segnalazione arriva da diversi residenti che vivono poco lontano dalla zona turistica. "Il lago di Soanne è un posto bellissimo, luogo ideale per questi animali – dicono i cittadini – Molti turisti vengono per fare anche le foto, con gli animali presenti. Ma ci sono state una serie di persone del posto che invece sono contrarie e lamentano la loro pericolosità". Il sindaco Mauro Giannini ha così emesso un’ordinanza per il trasferimento dei pennuti. "Confermo che abbiamo trasferito in questi giorni le oche – dichiara il primo cittadino – Erano pericolose e avevano anche assalito anziani e bambini. Avevamo già fatto in passato un’ordinanza per non dare loro da mangiare. Ora abbiamo preferito spostarle". I residenti sono infuriati: "Sono animali territoriali e come tutti gli animali se vengono attaccati o infastiditi possono reagire, ma sono innocui. Cercano solo di difendersi. Un’oca aveva anche covato 12 uova. Ora non ci sono più. È un’assurdità spostare le oche perché considerate ‘aggressive’. Abbiamo provato a chiamare associazioni animaliste, la Forestale, ma non c’è stato nulla da fare: gli animali sono stati spostati chissà dove". Giannini ribatte: "Assicuriamo che stanno bene. Vivono da un privato, sempre in Valmarecchia". I pennesi ‘denunciano’ altre azioni "poco ambientaliste, portate avanti dal sindaco" come il taglio di alberi grandi, tra il centro storico e sempre la zona di Soanne. Il sindaco conclude: "I tagli delle piante sono stati fatti per la pericolosità di questi arbusti. Andavano tagliati per sicurezza".

Rita Celli