Odio social sul caso Pierina, ci sono indagati: “È una strategia mediatica”. La figlia: “Mostrate umanità”

Rimini, 17 ottobre 2025 - Il panorama di odio social davanti a cui si staglia il giallo di Pierina Paganelli continua a tenere banco. E non solo per una denuncia emersa da parte dei Saponi nei confronti della vicina di casa e moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, ma anche per quella contro diversi ‘leoni da tastiera’ sul web, per cui ci sono già degli indagati.

Non basti, c’è anche l’appello Chiara Saponi, figlia di Pierina Paganelli sentita dall’Ansa, che chiede “solo un po’ di umanità e rispetto visto che ci troviamo in Tribunale e si sta parlando di una donna e una mamma uccisa”. Parole che arrivano in previsione della seconda udienza in Corte d'Assise, lunedì prossimo, a carico di Louis Dassilva, unico imputato per l'omicidio avvenuto la sera del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino a Rimini.

Indagati per gli insulti social

Nel mirino dei familiari della donna uccisa, dunque, c’è Valeria Bartolucci per le esternazioni che la donna avrebbe fatto in sede di indagini e sui social, ritenute dai figli di Pierina "esternazioni gravissime"; ma anche diversi altri 'leoni da tastiera' che, stando agli avvocati di parte civile Marco e Monica Lunedei, durante tutto l'arco dell'inchiesta hanno contribuito a fomentare come mantice sul fuoco l'odio verso la famiglia di Pierina.

E ora, a distanza di diversi mesi dalle prime denunce dei Saponi verso gli odiatori del web, da quanto emerge ci sarebbero già decine di indagati proprio a seguito dell'esposto querela della famiglia contro i commenti su social e Youtube tesi all'abuso di credulità popolare, oltre a "manovrare l'opinione pubblica e influenzare il processo", sostiene la parte civile.

Odio sul web: “Una strategia mediatica”

"È una strategia mediatica che emerge anche dagli atti di indagine - precisa l'avvocata Monica Lunedei -. La leggiamo nei documenti come le intercettazioni, dove Valeria Bartolucci la riferisce al marito Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio, durante i colloqui in carcere". Una presunta strategia, come sostengono sempre gli avvocati che difendono i figli di Pierina Paganelli, che "abbiamo visto anche su alcuni canali Youtube che hanno attinto a mani basse dai consulenti di difesa ottenendo degli atti e delle informazioni distorte e parziali. Si attacca la nipote di Pierina che all'epoca era minorenne suggerendo un suo coinvolgimento nell'omicidio - continua Monica Lunedei -. Del resto è la stessa Bartolucci che ripete da mesi che lei è convinta che siano stati in due o tre ad uccidere Pierina. Assurdità messe in rete con un preciso intento di influenzare il processo. C'è una vera e propria aggressione nei confronti della famiglia della vittima che non può più essere tollerata”. L'indagine della Procura proprio su questa costola degli odiatori del web (e slegata alle denunce nei confronti della Bartolucci per cui in questo caso oltre alla querela presentata sempre dai figli di Pierina non risultano ulteriori atti d'indagine) sta procedendo allargandosi a macchia d'olio con una pioggia di denunce anche da altri legali e già diversi nomi sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati: “Bisogna tutelare il sereno svolgimento del processo”, hanno concluso i legali dei figli.

Chiara Saponi: “In aula ho visto occhiolini e risatine, chiediamo rispetto”

“Chiediamo solo un po’ di umanità. Francamente durante la prima udienza abbiamo visto poca empatia per l'unica vera vittima di questa vicenda”, denuncia Chiara Saponi, che la scorsa udienza era presente in Tribunale con i fratelli Giacomo e Giuliano Saponi, le sorelle di Pierina e i nipoti, tutti costituiti parti civili.

“Se l'empatia non ce l'hai, non posso importela, ma il rispetto in aula sì, non tanto per noi ma per il luogo e il tema grave in esame", continua. “In aula ho visto occhiolini e risatine, baci a distanza e sventolii di ventagli”. Il riferimento è agli atteggiamenti di Valeria Bartolucci moglie dell'imputato durante il processo in cui era intervenuta - a suo dire - per dare sostegno al marito. “Ogni volta che durante l'udienza sentivo parlare di vittima, fendenti e aggressioni - argomenta - mi stringeva il cuore e dovevo assistere ad una così marcata assenza di umanità. Vorrei ribadire che in questa vicenda c'è una sola vittima ed è mia mamma. Per noi figli - prosegue Chiara Saponi - è già dura non averla più, e poi nella vita di tutti i giorni ti arrivano sassate, commenti crudeli contro di noi. Ci dicono che ci dobbiamo vergognare, ma di cosa? Questo è il mondo alla rovescia dove la famiglia della vittima viene colpevolizzata e l'imputato coccolato. Io sono convinta che ad uccidere mia mamma sia stato Dassilva perché ho letto l'indagine del pm Daniele Paci e tutto porta a lui”.

"Chi ha ucciso mia mamma merita l’ergastolo”

Ad ogni modo, puntualizza la figlia di Pierina Paganelli, “durante l'udienza ho tentato di incrociare lo sguardo dell'imputato ma lui non ci ha mai guardato. Chi ha ucciso mia mamma nel buio in quel modo, per me, è solo un vigliacco e continua a comportarsi così”. Durante il processo probabilmente la pubblica accusa sarà costretta a far ascoltare ai giurati quella che è una delle prove fondamentali contro Dassilva, l'audio dell'aggressione del 3 ottobre. “So già che sarò avvisata e uscirò dall'aula - conclude Chiara Saponi -: il dolore è troppo forte ma chi ha fatto urlare così mia mamma merita l'ergastolo”.