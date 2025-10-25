Offende e minaccia la compagna davanti alla figlia di cinque anni

È stata fissata per il 17 febbraio 2026 l’udienza preliminare per decidere del rinvio a giudizio di un riminese, originario di Forlimpopoli, di 42 anni indagato per maltrattamenti nei confronti della propria compagna nonché madre della figlia di cinque anni. Maltrattamenti che l’indgato, difeso dall’avvocato Leanne Arceci, avrebbe reiterato nell’arco degli ultimi tre anni verso la donna di 45 anni. Secondo quanto è stato infatti ricostruito dalla polizia di Stato, coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, la coppia già da qualche anno viveva una relazione burrascosa, durante la quale il 42enne non aveva mai lesinato in denigrazioni rivolte alla compagna e ai suoi familiari definendoli "straccioni", oltre a rinfacciarle l’agio nel quale avrebbe vissutosolo grazie a lui.

Stando a quanto emerso il 42enne le avrebbe più volte dato della "nullità" oltre a sostenere che la donna non fosse buona a nulla e rivolgendosi anche direttamente alla figlia piccola per screditare la madre ai suoi occhi. Sempre rivolgendosi alla bambina l’indagato avrebbe più volte sostenuto che la donna lo avesse solo voluto rovinare e all’apice della propria condotta l’uomo è accusato di avere anche controllato gli spostamenti della compagna 45enne, senza consentirle di portare in auto la bambina piccola e minacciandola che, se mai l’avesse vista in macchina con la piccola, lo avrebbe riferito alle forze dell’ordine e ai servizi sociali poiché non era in grado di guidare. Venuto poi a sapere della volontà della donna di separarsi, il 42enne aveva dato in escandescenze minacciandola e dicendo che avrebbe incendiato casa nell’eventualità di perderla, oltre a minacciarla ripetutamente di picchiarla o di incendiarle l’automobile nel caso in cui lo avesse denunciato.

A seguito di tale quadro indiziario raccolto a carico del 42enne originario del forlivese, la procura di Rimini ha quindi richiesto il rinvio a giudizio dell’indagato, per cui la udienza preliminare sarà celebrata davanti al gup Raffaella Ceccarelli.