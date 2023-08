"Offerta commerciale da riqualificare"

"Bene il recente intervento della polizia municipale con sanzioni e chiusure a dodici bazar irregolari, tra locali usati come dormitori e suolo pubblico occupato abusivamente. Ma non basta la repressione: il Comune deve aumentare il livello dell’offerta commerciale, applicando la nuova legge regionale in materia, che può diventare una svolta contro il degrado". La proposta viene dal capogruppo civico Gabriele Bucci: "Come ho già detto in consiglio comunale serve un’azione di costante repressione degli illeciti, ma è necessaria anche una politica delle aree commerciali o, se preferite, dei centri commerciali naturali". Il consigliere ricorda gli ’antichi’ regolamenti comunali e i ’piani commerciali’ puntigliosissimi, superati dalle liberalizzazioni del decreto Bersani. Ma? "Le liberalizzazioni senza programmazione non sono mai positive in quanto si scambia per liberalismo ciò che è liberismo e si genera confusione, se non anarchia, e un degrado di cui approfittano i furbi o gli impuniti". "Ecco perché – prosegue Bucci – alcuni sindaci (come Nardella a Firenze) hanno redatto proposte di legge proposte ai propri parlamentari o regolamenti comunali per limitare nei centri storici il proliferare di fast food, ristorazione in stile kebab, bazar, minimarket in stile asiatico. Ecco perché la repressione è sacrosanta in caso di violazioni conclamate delle regole ed è necessario che sia costante nel tempo. Però servono politiche commerciali comunali che incentivino qualità, innovazione e sviluppo di questi nostri centri commerciali naturali, in modo che siano competitivi con quelli cosiddetti artificiali". La proposta è di applicare la nuova legge regionale dello scorso 22 giugno. "Favorisce riqualificazione, sostenibilità, gestione degli spazi urbani per aumentare competitività, attrattività e resilienza dei territori, e rispondere meglio ai cambiamenti negli stili di vita e di consumo".

Si parla di accessibilità, qualificazione, aggregazioni, attività integrate, e, infine, di "servizi urbani di prossimità", con accessibilità e servizi anche alle fasce più deboli della popolazione. Per far tutto ciò servono soldi e, ricorda il consigliere, "il nostro Comune, fra Pnrr, fondi europei e nazionali, non ha mai avuto così tanti danari in pancia come oggi, pur ostinandosi a non istituire l’imposta di soggiorno. Perché è vero che la ’bazarizzazione’ delle are commerciali di pregio va evitata impedendo i comportamenti illegali, ma va anche evitata la proliferazione di questo genere di esercizi grazie a politiche commerciali pubbliche e private capaci di realizzare nel nostro Comune le azioni e gli obiettivi che sono significativa parte della legge regionale sopra richiamata. È urgente muoversi".