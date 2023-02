Offerta di 2,5 milioni Patacconi si aggiudica l’hotel Duo.Mo all’asta "Realizzato un sogno"

Un riminese alla guida del Duo.Mo. È Leonardo Patacconi, 33 anni, figlio del compianto Stefano, il nuovo proprietario dell’avveneristico hotel quattro stelle nel cuore della città. Patacconi è riuscito a spuntarla grazie ad un’offerta di 2,5 milioni. "Finalmente il cerchio si è chiuso" ha commentato l’imprenditore, che all’inizio di gennaio aveva visto il Duo.Mo. sfuggirgli di mano. A dicembre Patacconi si era già aggiudicato la terza vendita all’incanto (le prime due erano andate deserte) mettendo sul piatto 2,2 milioni di euro, ma qualche settimana dopo l’albergo era tornato nuovamente all’asta a seguito di un’offerta migliorativa. Stavolta è bastato rilanciare per chiudere definitivamente la partita. Inizia ora una nuova fase per il Duo.Mo., la cui apertura nel 2006 fu una vera e propria rivoluzione per Rimini.

Non solo perché a progettarlo fu Ron Arad, designer e artista israeliano di fama internazionale, ma anche per i materiali utilizzati (pavimenti di tek, bronzo e acciaio lucido), per lo stile e l’arredamento scelti, e per le 34 camere e le 9 suite (caratterizzate da spazi minimal dal design estremo e dai tratti futuristici, come navicelle spaziali che seguono la logica cromatica dei piani). Uno dei simboli del ‘Duo.Mo’ è la reception con il grande anello in acciaio lucido. L’albergo è stato anche uno dei primissimi della Riviera a fare un massiccio ricorso alla domotica. Per 10 anni l’albergo è stato di Paolo Bernardi, che nel 2016 aveva poi ceduto le quote ad una società di Milano, la John Perry, controllata da una fiduciaria.

"Tornare ad occuparmi di turismo ripartendo dal Duo.Mo è un vero e proprio sogno che si realizza – spiega Patacconi –. Nell’ultimo periodo, nonostante il fallimento, la struttura ha continuato a lavorare bene sotto la gestione affidata al curatore fallimentare. Compatibilmente con le tempistiche che ci verranno indicate dal tribunale, procederemo con un primo intervento di riqualificazione, durante il quale la struttura resterà comunque in funzione. Tra gli obiettivi che mi sono posto c’è la riapertura del Nomi, il bar al piano terra, con il potenziamento degli aspetti legati al food e al beverage. Il Nomi è un vero e proprio fiore all’occhiello e desideriamo sicuramente rilanciarlo. Ora lavora solo con i clienti dell’albergo, ma presto lo riapriremo a tutti".

Per Patacconi la nuova avventura legata al Duo.Mo. è un ritorno a quello che "è sempre stato il mestiere di famiglia". "Mia nonna – aveva raccontato in un’intervista al Carlino – iniziò gestendo un albergo a Riccione. E la Condor, fondata da mio padre, è stata un punto di riferimento importantissimo del settore. Per me si tratta di un vero e proprio ritorno alle origini". Costato complessivamente 10 milioni di euro, l’albergo era finito all’asta al prezzo di partenza di 4 milioni, andata in scena lo scorso giugno. Si è dovuto però attendere la terza vendita perché qualcosa presentasse un’offerta. Ora il Duo.Mo. si prepara a voltare pagina e ad inaugurare una nuova fase, legata potenzialmente al rilancio del centro storico di Rimini e del comparto dell’accoglienza turistica nel cuore della città.

Lorenzo Muccioli