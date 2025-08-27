"Offerta turistica scarsa a fronte di una tassa in più"

"La tassa di soggiorno introdotta quest’anno, dopo anni di attesa e grazie anche alle sollecitazioni del Pd, è uno strumento che può dare molto a Bellaria Igea Marina: risorse per migliorare i servizi, la qualità dell’accoglienza, la capacità di competere con altre località della Riviera". Ugo Baldassarri (in foto), consigliere comunale ed ex candidato sindaco del Pd, non ha dubbi sul valore della novità fiscale che quest’anno secondo le previsioni dovrebbe portare in cassa circa 1,2 milioni di euro. "Il tema vero è chiedersi che cosa abbia trovato in più il turista venuto quest’estate rispetto all’anno precedente – attacca Baldassarri –. Io temo poco o nulla". Nei giorni scorsi gli stessi dem raccogliendo la voce di un proprio associato, avevano evidenziato criticità precise. In una lettera aperta si ricordava come la stagione 2025 avesse perso alcuni appuntamenti significativi che negli anni passati avevano arricchito il cartellone estivo. "Non ci sono state le uscite regolari del sabato di Energy Boat – ridotte quest’anno a un solo evento a Ferragosto – è venuto meno il cinema in mare, sono saltati i concerti di Concato e Casadei" si ricordava. "La programmazione – spiega Baldassarri – è apparsa più scarna e meno attrattiva".

Per il consigliere la strada è un’altra: "Serve un confronto vero per costruire un piano turistico rinnovato. Un piano che nasca innanzitutto dal dialogo con le associazioni di categoria, con chi lavora ogni giorno nel settore e conosce le esigenze concrete. Poi, se l’amministrazione vorrà ascoltare anche i suggerimenti dell’opposizione, ben venga. Ma la priorità deve essere il coinvolgimento degli operatori. Non può essere solo la Fondazione Verdeblu a occuparsene". La conclusione è netta: "La tassa di soggiorno è una grande opportunità, ma senza una visione politica e senza investimenti più significativi rischia di trasformarsi in una tassa sterile. Bellaria Igea Marina deve tornare ad avere l’ambizione di una programmazione forte e attrattiva, perché solo così potremo fare la differenza".

Aldo Di Tommaso