Officina assume un meccanico Una ditta di Poggio Torriana cerca un meccanico per riparazione veicoli, manutenzione ordinaria, diagnosi meccaniche ed elettroniche. Richiesta conoscenza componenti meccanici, circuito pneumatico e sistemi elettronici, patenti B e C. Contratto a tempo indeterminato. Candidature su "Lavoro per te".