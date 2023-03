"Officina del mare, dalla sindaca solo falsità"

Si riaccende lo scontro tra l’amministrazione comunale della sindaca di Cattolica Franca Foronchi e i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Il braccio di ferro questa volta ruota attorno al negozio L’Officina del mare. La prima cittadina su Facebook si è detta dispiaciuta per la vicenda. "Tuttavia va sottolineato – ha aggiunto – che l’attività non era in possesso di una concessione comunale ma godeva di un subaffitto tramite accordo privato stretto con lo stabilimento balneare retrostante". Foronchi aveva quindi puntato il dito contro l’amministrazione che l’ha preceduta, quella 5 Stelle del sindaco Gennari, "che in tutta fretta ha firmato delle convenzioni per l’utilizzo dei cosiddetti pop-up del nuovo lungomare".

Immediata la replica dei consiglieri pentastellati. "L’attuale amministrazione – scrivono – continua a non volersi prendere la responsabilità delle scelte che compie e anzi spesso maschera le decisioni incolpando chi la ha preceduta alla guida di Cattolica infarcendo le accuse di falsità". Per i grillini, la sindaca non ha scusanti, "in quanto le sarebbe bastato bussare alle porte dei dirigenti di palazzo Mancini per sapere come sono andate le cose nella realtà".

"La volontà della Giunta e della maggioranza 5 stelle sul progetto del lungomare era di salvaguardare quelle attività che insistevano sull’area oggetto dell’ intervento – proseguono –. Quattro di queste erano in possesso di regolare concessione pluriennale e quindi vantavano un diritto reale a proseguire con l’attività, altre avevano semplici permessi temporanei di spettacolo viaggiante ed infine l’Officina del mare era in affitto presso privati quindi non aveva alcun rapporto con l’amministrazione comunale". "I primi quattro – proseguono i consiglieri – sono stati interpellati per primi in quanto se non soddisfatti nei loro diritti avrebbero potuto chiedere un indenizzo alle casse comunali. Con tutti è stata trovata una soluzione di comune gradimento. Tutte le attività hanno avuto nella nuova concessione il raddoppio della superficie esistente anche per ottemperare a normative igienico sanitarie tranne una che ha avuto un incremento di circa il 50%. Per le attività temporanee di spettacolo viaggiante si era posticipata la decisione del nuovo collocamento, mentre per l’Officina del mare non c’era altra soluzione se non quella di passare atraverso un’evidenza pubblica. Le convenzioni firmate prima delle elezioni erano necessarie per fare iniziare i lavori del lungomare ed essere pronti per l’inizio della stagione successiva e sono cose che attengono all’area amministrativa-dirigenziale e non politica". "Questa – concludono i grillini – è la verità che si può verificare con tutti i protagonisti di questo meraviglioso nuovo lungomare, uno dei regali che l’amministrazione 5 stelle ha lasciato alla sua città, che si aggiunge alla rinascita del Leoncavallo, del Vgs e della stazione".