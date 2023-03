"Officina del mare, non ci sarà alcun bando su misura"

I capigruppo di maggioranza intervengono sul tema dei mancati spazi per la prossima estate per ‘Officina del mare’. "L’attuale amministrazione non farà bandi su misura per nessuno – ribadiscono Marco Magnani (Cattolica Futura), Filippo Casanti (Cattolica in Azione), Roberto Franca (Idee in Comune) e Davide Bertozzi (Pd) – I problemi dell’Officina del mare nascono con la precedente amministrazione 5 Stelle, che definì il progetto del nuovo lungomare senza pensare ad una soluzione alternativa per il riposizionamento dell’attività stessa. Il problema è restato irrisolto. Le scelte dell’attuale amministrazione sono state ponderate, a nessuno piace lasciare delle persone senza un posto in cui lavorare. Ma dopo un pacato confronto all’interno della maggioranza, si è deciso di utilizzare il pop up di via Rasi Spinelli per una postazione di polizia municipale, utile a fronteggiare gli inevitabili problemi che l’eliminazione degli stalli provocherà".