"Officina senza spazi, effetto di vecchie scelte"

In città divampano le polemiche sugli spazi per operatori e chioschi sul nuovo lungomare, dopo le recenti proteste dell’Officina del Mare per i mancati spazi per la prossima estate. Spazi che non sarebbero stati concessi perchè nel frattempo è stata demolita in inverno una parte dell’edificio adiacente alla guardia medica estiva che sarebbe dovuto essere destinato all’attività. E in questo contesto, l’Officina ha lamentato una mancata apertura da parte dell’attuale amministrazione. Ma ora, la sindaca Foronchi contrattacca e punta il dito contro la precedente amministrazione targata 5 Stelle. "Siamo dispiaciuti per la vicenda che riguarda L’Officina del Mare. Tuttavia, va sottolineato che l’attività non era in possesso di una concessione comunale, ma godeva di un subaffitto tramite accordo privato stretto con lo stabilimento balneare retrostante che gestiva l’area comunale avuta in concessione dagli anni ‘90, che si è interrotta per i lavori".

E qui il nodo dal passato. "Bisogna ricordare – continua Foronchi – che l’amministrazione Gennari tra il primo turno ed il ballottaggio delle scorse elezioni comunali ha firmato in tutta fretta delle convenzioni per l’utilizzo dei cosiddetti pop-up del nuovo lungomare. Ci riferiamo alle attività su quel tratto come Black’s, che ha visto raddoppiare l’area a sua disposizione, il Pit-Stop ed il Lemon. La domanda sorge spontanea: come mai una parte del Black’s non è stata pensata per l’attività del signor Cola visto che la nostra amministrazione non ha trovato alcun atto che li riguardasse?".

In diverse occasioni, insieme all’assessore Claudia Gabellini, l’amministrazione infatti ha incontrato Martino Cola, titolare dell’Officina del Mare: "Abbiamo vagliato diverse opzioni alla ricerca di una soluzione e l’unica che si prospettava possibile prevedeva il trasferimento dell’attività all’interno dell’area libera di uno dei pop-up – analizza la sindaca –, ovvero quello che già viene concesso per una parte al Lemon. L’amministrazione pubblica, però, non può operare in maniera privatistica ed affittare direttamente i locali ad personam. Si sarebbe dovuto procedere attraverso un bando pubblico e questo avrebbe significato non avere alcuna certezza sull’aggiudicazione, in quanto tutti i cittadini interessati avrebbero avuto diritto di partecipare. L’amministrazione, di concerto con tutta la maggioranza, ha ritenuto quello spazio più idoneo a un presidio di sicurezza che verrà utilizzato dalla Municipale. Ciò consentirà di avere un monitoraggio sul nuovo lungomare che ci aiuterà a prevenire violazioni, anche rispetto alla viabilità ed alla vivibilità dei nuovi spazi. Ai titolari dell’attività rinnoviamo la nostra comprensione ed auspichiamo che insieme alla Cna possano trovare nuove soluzioni adatte alla loro attività. Valuteremo alla conclusione dei lavori sul lungomare se ci saranno spazi idonei da mettere a bando".