Rimini, in un anno trovati quasi 1500 oggetti smarriti

Oggetti smarriti: 1500 trovati in un anno a Rimini

Rimini, 18 gennaio 2023 – Dai trapani agli estintori, dalle fedi nuziali agli orecchini, passando per una cassaforte con le ruote, una macchina fotografica e una brandina prendisole dove campeggia la scritta dall’inconfondibile richiamo riminese: ‘La Notte Rosa’. E non mancano orologi e chiavi.

È questa la curiosa lista stilata dall’Ufficio degli oggetti rinvenuti e dei protocolli del Comune di Rimini, un apposito ufficio dell’Economato per la ricezione, catalogazione, custodia, pubblicazione e restituzione dei beni smarriti e rinvenuti, nonché capaci di fornire all’utenza l’assistenza necessaria per l’avvio e la gestione delle relative pratiche, le quali, solo nel 2022, sono state 1450.

Se si dovesse stilare una classifica, sicuramente il podio degli oggetti più dispersi va ai portafogli, documenti e cellulari. Diverse anche le biciclette (24), compresa una elettrica, e i monopattini (4), così come i dispositivi tecnologici (6 tablet, 3 computer e 3 auricolari bluetooth), gli utensili da lavoro (9) e i pneumatici (2). Balzano all’occhio anche i coltelli: alcuni da cucina, altri da macelleria, e uno a serramanico. Nel corso dell’anno sono state perse (o abbandonate) anche una valigia, 13 zaini e 5 trolley.

Ogni anno, nella seconda metà del mese di maggio, viene effettuata un'asta degli oggetti rinvenuti e non ritirati dai proprietari.

Chiunque abbia smarrito o gli sia stato sottratto un oggetto di qualsiasi genere può rivolgersi per informazioni, presso: Economato - ufficio oggetti rinvenuti, Corso d' Augusto 154, tel. 0541 704343. Il magazzino oggetti e biciclette rinvenuti si trova in via della Lontra in zona Grotta Rossa. Qui è possibile prendere visione degli oggetti rinvenuti (tutti i giovedì dalle ore 10 alle ore 16) solo essendo in possesso della denuncia di furto o smarrimento presso l’Autorità di polizia.