Oggi a convegno 2.500 catechisti

Dal ‘Dio di ciò che voglio io al dio di Gesù Cristo’. Oggi in sala Manzoni dalle 15 si svolge il XXXIII convegno diocesano dei catechisti, per la prima volta in presenza del vescovo Nicolò Anselmi. Un ’esercito’ sempre nutrito di volontari a servizio della Chiesa e dell’uomo. I catechisti della diocesi di Rimni sono circa 2.500, di cui tre quarti donne, con età compresa tra i 30 e i 50 anni. Tra educatori maschi molti sono ragazzi. Il convegno si svolgerà in tre momenti. Nella prima parte è previsto l’intervento della biblista suor Elena Bosetti, dal titolo ’Passi di preghiera per bambini e ragazzi’. Poi sarà la volta di tre testimonianze di esperienza di preghiera. Suor Stefania di Montetauro racconterà la preghiera di ringraziamento. Maria Bilancioni racconterà la preghiera di affidamento. Il vescovo interverrà sulla preghiera di discernimento e aiuterà l’assemblea nella riflessione. Coordina don Daniele Giunchi, direttore dell’ufficio catechistico diocesano. "La preghiera è relazione con Dio, a 360 gradi – dice don Giunchi –. Possiamo dunque domandare al Dio di Gesù Cristo, ed è umanissimo chiedere come nell’Orto degli Ulivi: ’allontana da me questa calice’".