Oggi a Roma l’udienza sulle elezioni annullate . Il verdetto potrebbe arrivare tra qualche giorno

Non un post, un tweet, uno scambio di battute sui social. Una giornata vissuta nel silenzio quella che precede l’udienza al Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla ex maggioranza di governo dopo l’annullamento delle elezioni sancito dalla sentenza del Tar. Cresce l’attesa, ma è improbabile che il Consiglio si esprima già nella giornata di oggi. E invece presumibile che i giudici si riservino di esprimersi nei prossimi giorni. Non sorprende dunque se i politici intenzionati a presenziare all’udienza oggi a Roma abbiano annullato il viaggio nella capitale. Sarà una lunga e logorante attesa. La posta in gioco è alta e forse non solo per la città di Riccione. Riziero Santi segretario del Pd vede nel caso Riccione un potenziale precedente a livello nazionale.

D’altra parte la ex sindaca Daniela Angelini ha sottolineato come la vicenda assuma contorni paradossali, visto che oggi la città si ritrova commissariata senza che nessuno abbia pensato di ricontare le schede su cui i riccionesi hanno espresso il proprio voto. Sul versante del centrodestra la speranza cresce. Fabrizio Pullè ha detto la propria ritenendo probabile la conferma della sentenza del Tar. Elena Raffaelli, la segretaria provinciale della Lega che ha presentato il ricorso al Tar con altri due militanti del Carroccio, è pronta alla sfida e si dice serena, certa che il vento rispetto alla primavera del 2022 è cambiato, e oggi il centrodestra si può giocare il traino dei partiti di governo a livello nazionale. In municipio la commissaria Rita Stentella rimane in attesa di capire se tra pochi giorni dovrà le valigie o dovrà occupare l’ufficio del sindaco fino alla prossima estate.