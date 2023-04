Oggi a San Patrignano forum sulla sostenibilità con Letizia Moratti

Un’economia sempre più attenta al futuro del pianeta. Torna questa mattina nella comunità di San Patrignano il Sustainable Economy Forum, convegno nato per pensare ad un’economia attenta alle persone e all’ambiente. Con Intesa Sanpaolo quale partner istituzionale, l’evento giunge alla quinta edizione. Anche quest’anno viene proposta la partecipazione in modalità mista, in presenza e online (iscrizione gratuita su forum.sanpatrignano.org). I lavori del Forum saranno aperti dagli interventi di Alberto Marenghi, vice presidente di Confindustria, e Letizia Moratti, co fondatrice della Fondazione San Patrignano. Quest’anno verrà posta una particolare attenzione alla crescita dell’Africa. Sarà anche un’edizione speciale perché vedrà per la prima volta la premiazione del ‘Gian Marco Moratti Award’, una competizione che riconosce il ruolo degli imprenditori africani nel generare un impatto a lungo termine e nel valorizzare lo sviluppo sostenibile del continente. Il Premio quest’anno celebra le ‘migliori pratiche e soluzioni imprenditoriali sostenibili’. Durante la giornata si succederanno quattro differenti focus. A parlare di finanza sostenibile ci saranno Paolo Bonassi, di Intesa Sanpaolo, Emanuele Orsini vice presidente per il Credito, la finanza e il fisco di Confindustria. Sul tema delle imprese interverrà tra gli altri Francesca Mariotti, direttore generale di Confindustria. Ci sarà una tavola rotonda dedicata a ‘energia, digitale e innovazione’ prima di chiudere con il focus su agrifood e biodiversità.