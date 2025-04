Oggi al Supercinema l’omaggio all’attore. Matteo Paglierani

Il successo della rassegna è testimoniato dai numeri. Quest’anno sono stati oltre 1.700 gli spettatori alle proiezioni del Cinema over 65, l’iniziativa a cura dell’associazione ’Noi della Rocca’ che ha proposto film per un pubblico over e non solo. Partita a gennaio, la rassegna al Supercinema di Santarcangelo si conclude oggi con l’ultimo film in programma. Si parte alle 16 con un evento speciale: la proiezione in anteprima del corto Massimiliano, dedicato al giovane attore di Santarcangelo Matteo Paglierani, scomparso nel 2023.