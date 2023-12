Oggi alle Befane il trenino della Lego e il villaggio natalizio

Le Befane Shopping Centre si trasforma in un paese delle fiabe con il Villaggio dello Schiaccianoci, spazio dedicato ai giochi, ai laboratori, ai canti della tradizione natalizia. Anche oggi ci sarà il Lego Christmas Village, migliaia di mattoncini rimescolati dalle mani dei bambini per costruire delle fantasiose decorazioni che serviranno poi per abbellire un autentico albero di Natale. Dalle 16 alle 18 sarà inoltre possibile scattarsi una Polaroid con il trenino Lego allestito all’interno del Centro commerciale.