Oggi benedizione degli animali. I cani hanno spodestato i maiali

La tradizionale benedizione degli animali si terrà questo pomeriggio, al termine della santa messa delle 16, sul sagrato dellla chiesa di Santa Margherita, parrocchia di Bellaria Monte, messa che sarà officiata da don Giorgio Budellini. "La nostra è l’unica parrocchia tra quelle cittadine dove si fa questo tipo di benedizione – sorride uno storico parrocchiano – e c’è sempre una buona partecipazione di persone che portano i propri animali per far loro impartire la benedizione dal sacerdote. Soprattutto cani e gatti, ormai è raro vedere qualche maiale o qualche pecora, anche se questa è una parte del territorio comunale ancora a forte vocazione agricola".

Cani e gatti - gli ’animali d’affezione’ come si dice - ma non di rado si vedono anche uccellini portati nelle loro gabbie - hanno spodestato gli animali da allevamento, quelli tradizionalmente destinati alla macellazione (maiali, pecore e mucche) nel rito della benedizione. Almeno, nella zona agricola di Bellaria Monte. In passato non di rado la benedizione veniva impartita anche ai mezzi agricoli.

Le benedizione degli animali si svolge in occasione della ricorrenza della festività di Sant’Antonio abate, protettore degli animali domestici. Che ’cadeva’ ieri, ma la cerimonia è stata spostata ad oggi nella frazione bellariese. In passato alcuni parroci provvedevano, nei giorni di metà gennaio, ad andare direttamente nelle stalle dei poderi e negli allevamenti nelle campagne (o in collina per i borghi montani). Nella classica rappresentazione iconografica Sant’Antonio abate appare attorniato da vari animali, in particolare dal famoso porcello ammansito ai suoi piedi.