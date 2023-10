Oggi è il giorno dei nuovi Capitani Reggenti

Lo schieramento dei corpi militari di primo mattino in Piazza della Libertà davanti a Palazzo Pubblico, il corteo con i Capitani Reggenti eletti e uscenti, la cerimonia religiosa alla Basilica del Santo, l’orazione ufficiale. Il programma è collaudatissimo. Oggi a San Marino è il giorno dei nuovi Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Prenderanno il posto dei capi di Stato uscenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, alla Suprema Magistratura negli ultimi sei mesi. Tamagnini e Troina, rispettivamente consiglieri di Democrazia cristiana e Domani Motus Liberi, sono stati eletti qualche giorno fa in Consiglio grande e generale e oggi si insedieranno ufficialmente restando in carica fino al primo giorno di aprile dell’anno prossimo. Ieri, intanto, a Palazzo Begni, è stato ricevuto dal segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il presidente dell’Unione interparlamentare, Duarte Pacheco, oggi oratore ufficiale della cerimonia di insediamento dei nuovi Capitani Reggenti. Già da venerdì sul Titano per incontri con il Gruppo nazionale sammarinese presso l’Unione interparlamentare, a Palazzo Begni il presidente Pacheco "ha sviluppato un ampio confronto con il segretario di Stato Beccari – riferiscono dagli Esteri – sui numerosi temi afferenti lo scenario internazionale e per una più stretta collaborazione tra gli organismi multilaterali che uniscono i parlamenti e promuovono i principi democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani, anche nel

convincimento dell’accresciuto valore di una diplomazia parlamentare efficiente e inclusiva".