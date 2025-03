Oggi festa in piazza con il Carnevale tra maschere e carri

L’ultimo giorno di Carnevale è passato da un po’. Non a Villa Verucchio, che oggi festeggia nel bel mezzo della Quaresima. È una tradizione che risale agli anni ’50: i contadini organizzavano la festa con i carri agricoli. Una tradizione che si rinnova oggi col Carnevale di Pasqua (nella foto di Alessia Bocchini un’immagine dell’edizione scorsa): appuntamento a partire dalle 15 in piazza Europa.

La sfilata di carri allegorici sarà il cuore della manifestazione. Sei i carri, provenienti da Novafeltria, Santarcangelo e San Mauro, e ispirati a vari temi: da Heidi ai pirati al film d’animazione Inside Out. L’evento, patrocinato dal Comune e realizzato in collaborazione con Gm group e Pro Loco, vedrà sfilare in maschera anche tanti bambini delle scuole: premi per la classe più numerosa, quella con il costume più originale e per le tre maschere giudicate migliori dalla giuria.

Non mancheranno poi artisti di strada, maghi e trampolieri. Occhio ai divieti: in occasione della festa via Marecchiese sarà chiusa al traffico nel tratto tra le piazze Europa e Risorgimento.

m.c.