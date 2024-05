Oggi i biancorossi si ritrovano tutti al ’Neri’

Intanto, oggi i giocatori biancorossi rientreranno tutti alla base, dopo qualche giorno libero. Ma con loro, questa volta, e presumibilmente non ci sarà Emanuele Troise che già nella giornata di mercoledì ha fatto ritorno a Napoli. I giocatori del Rimini con gli appuntamenti extra campo, tra uno sponsor e l’altro. E i primi giorni della prossima settimana, esattamente martedì e mercoledì si sposteranno a Riolo Terme per trascorrere due giorni al Grand Hotel Terme Riolo. Prima di rientrare alla base aspettando la festa finale, quella in programma domenica 26 maggio al Coconuts. Poi le vacanze estive, quasi due mesi liberi prima di rimettersi a correre. C’è chi tornerà in riviera, a metà luglio, c’è chi forse si accaserà altrove. Ma tutti, in questi due mesi, seguiranno da lontano la costruzione del Rimini della prossima stagione.