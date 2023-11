Oggi i funerali: a Bellaria sarà lutto cittadino

Il giorno del dolore. Per la famiglia del piccolo Giulio Gugnali Cabrera Perez e per tutta Bellaria Igea Marina, dove oggi in concomitanza con le esequie funebri per il piccolo bambino di tre anni scomparso sabato è stato proclamata dal sindaco Filippo Giorgetti (in foto) una giornata di lutto cittadino. Oggi sarà anche esposta quindi a mezz’asta negli edifici comunali la bandiera istituzionale di Bellaria Igea Marina.

Un provvedimento quello dell’amministrazione che intende tradurre il comune sentimento della cittadinanza, rimasta sgomenta dalla prematura scomparsa del piccolo Giulio e dalle tragiche circostanze ad essa legate, "manifestando in modo solenne alla famiglia la partecipazione al dolore e la vicinanza dell’intera comunità", spiega il Comune.

Animata dal medesimo proposito, visto anche il notevole afflusso previsto per oggi, l’amministrazione ha predisposto anche il servizio da parte della polizia locale sia presso la camera mortuaria del cimitero di Bellaria, sia nell’assistenza al trasferimento del feretro alla Chiesa di San Martino a Bordonchio, dove alle 15 di oggi si svolgeranno le esequie per l’ultimo saluto della comunità al piccolo Giulio.