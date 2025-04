Oggi il concerto alla Mater Admirabilis

Il lungo weekend pasquale prosegue oggi con la musica e le giovani voci in concerto. Oggi alle 19 alla chiesa Mater Admirabilis si svolgerà ‘Vocincoro International 2025. Benvenuto raggio di sole’. Questo il titolo del concerto che vedrà protagonisti il Coro Calicantus di Locarno, diretto dal maestro Mario Fontana, e i cori riccionesi Le Allegre Note e Note in Crescendo diretti dal Maestro Fabio Pecci. Il programma propone un repertorio che spazia dalla musica sacra al pop, con dediche alla natura e alla speranza di pace. I brani accompagneranno il pubblico in un viaggio tra paesaggi lontani: dalla tundra fino alle praterie messicane.