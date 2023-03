Oggi il dibattito con Schlein, Conte e Calenda

Si è parlato tanto di migranti, nella prima giornata del congresso della Cgil a Rimini. Un tema trattato in diversi interventi, a partire da quello del segretario generale Maurizio Landini. C’è stato anche un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della strage di Cutro. La politica, poi, è stata protagonista e non solo per la presenza in sala di diversi big. Di politica si è parlato tanto, soprattutto delle scelte che il governo è chiamato a prendere in materia di lavoro e tasse. Lo stesso accadrà oggi, seconda giornata del congresso: alle 12.45 Elly Schlein (Pd), Carlo Calenda (Azione), Nicola Fratoianni (Sinistra italiana) e Giuseppe Conte (Movimento 5 stelle) si confronteranno in un incontro moderato da Lucia Annunziata. Seguiranno un dibattito e l’intervento di Yolanda Diaz, seconda vicepresidente della Spagna e ministra del Lavoro e dell’economia sociale. Poi, domani alle 12, è previsto l’intervento di Giorgia Meloni: la presidente del Consiglio parlerà al popolo della Cgil. Come ricordano alcuni delegati, la presenza del capo del governo al congresso della Cgil è tutt’altro che usuale. "Nemmeno con la sinistra al governo era successo". Sempre nella giornata di domani ci sarà un’intervista al cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente Cei. Sabato la conclusione del congresso, con la convocazione dell’Assemblea generale nazionale per l’elezione del segretario generale, la votazione e la proclamazione.