Oggi il gran finale della Fiera del tartufo. Il paese premia. Francesco Sartini

Gran finale oggi per la Fiera del tartufo a Sant’Agata Feltria. Tra gli eventi di questa ultima domenica della 40esima edizione della kermesse la premiazione del miglior tartufo (saltata il 20 ottobre per maltempo) in piazza Garibaldi. Sempre in piazza alle 11 sarà conferito il premio Città di Sant’Agata Feltria, ogni anno assegnato a personaggi del paese che si sono distinti in attività sociali, economiche. culturali. Stavolta il premio va al dottor Francesco Sartini, da poco direttore del dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche dell’ospedale di Rimini. "Dopo ogni giornata di lavoro Sartini rientra a Sant’Agata per trascorrere qualche ora con amici e familiari – dice l’assessore Emanuel Peruzzi – È un esempio di attaccamento alle sue origini".