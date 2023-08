Oggi il trasloco dell’agenzia Inps

L’agenzia Inps di Morciano, oggi, si trasferisce presso la nuova sede in Via Colombari, 68E. Gli orari di apertura rimangono invariati: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Sarà possibile accedere ai servizi informativi solo previa prenotazione; per accedere agli sportelli oppure essere ricontattati telefonicamente o in videochiamata con un operatore Inps, si può chiamare il Contact center (numero 803 164, gratuito da telefono fisso o il numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) o dalla sezione Myinps o dall’app Inpsmobile.